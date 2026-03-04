Застрявшие в Дубае Медведев, Рублев и Хачанов покинули ОАЭ

Российские теннисисты Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов, застрявшие в Дубае после турнира ATP из-за закрытого авиасообщения, покинули Объединенные Арабские Эмираты. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила мать Рублева Марина Марьенко.
— Организовали спецрейс для команды Хачанова, Медведева и Рублева. Вылетели из Омана в 16:00. Я жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда они полетят в Лос-Анджелес. Лететь шесть с половиной часов, — цитирует ее РИА Новости.
Спортсмены застряли в Дубае после турнира ATP, который выиграл Медведев, из-за закрытого авиасообщения. Издание Marca писало, что они планируют отправиться на автомобиле в Оман, откуда улетят на частном самолете.
Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации россиян из ОАЭ. Перевозчик запланировал на среду, 4 марта, два специальных рейса из Дубая: один в Москву, другой в Краснодар.
По словам представителей авиакомпании, эти рейсы предназначены для обслуживания пассажиров, чьи изначально намеченные на 28 февраля полеты были отменены.