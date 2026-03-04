Иран ракетами уничтожил американский эсминец

Как сообщил глава Центрального командования американских Вооруженных сил Брэд Купер, всего для операции США задействовали более 50 тысяч своих военных. Кроме того, в эскалации конфликта с Ираном участвует 200 истребителей Вашингтона. Брэд Купер уточнил, что американцы выставят еще более серьезные силы против Тегерана. Он заявил, что подкрепление уже «находится в пути».