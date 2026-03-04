Военные Ирана нанесли удар по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранцы атаковали его ракетами. Так сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.
По данным КСИР, эсминец находился в 650 километрах от побережья Ирана. Удар также нанесен по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля. Иранские военные опубликовали карту, подтверждающую эти данные.
«Мы поразили американский эсминец ракетой, который заправлялся в 650 километрах в Индийском океане», — сказано в сообщении.
Остается неизвестным, сколько людей находилось на судне. О погибших сведений не поступало.
Иранские Вооруженные силы также уничтожили еще один американский истребитель. Они сбили военный самолет F-15. Операция проведена ночью 4 марта. Истребитель Соединенных Штатов уничтожен силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана.
Как сообщил глава Центрального командования американских Вооруженных сил Брэд Купер, всего для операции США задействовали более 50 тысяч своих военных. Кроме того, в эскалации конфликта с Ираном участвует 200 истребителей Вашингтона. Брэд Купер уточнил, что американцы выставят еще более серьезные силы против Тегерана. Он заявил, что подкрепление уже «находится в пути».
По мнению британского журналиста Мартина Джея, американские и израильские власти недооценили Иран. Военная стратегия уже обнажила множество просчетов. На пробелы указали последние действия Тегерана. Как пишет журналист, явным просчетом стала неожиданная блокада Ормузского пролива властями Ирана. Мартин Джей подчеркнул, что США и Израиль ошиблись также в вопросе присоединения других стран Персидского залива к конфликту. Журналист предрек серьезные последствия для экономики этих государств.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал обстановку вокруг Ирана. Он считает, что украинское урегулирование может временно замедлиться из-за конфликта. По словам посла, дестабилизация в регионе создает «негативный фон» для договоренностей между Москвой и Киевом.