Минздрав утвердил рекомендации по лечению диабета первого типа у взрослых

Из текста также следует, что для самоконтроля уровня глюкозы крови рекомендуется применять глюкометры индивидуального использования. Доступные в настоящее время системы непрерывного мониторинга глюкозы разделены на три категории. Первые отражают уровень глюкозы в реальном времени и график за предыдущее время. Они имеют сигналы тревоги, которые активируются при достижении гликемией пороговых значений, а также порогового уровня скорости изменения гликемии. Также существуют периодически сканируемое/просматриваемое оборудование или флеш-мониторирование глюкозы и комбинированный вариант работы устройства.