Минздрав утвердил рекомендации по лечению диабета первого типа у взрослых

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета первого типа разработаны в РФ, в них указаны жалобы, методики лечения, а также сведения о реабилитации и необходимых исследованиях. Это следует из клинических рекомендаций Минздрава России, с которыми ознакомился ТАСС.
«Пациенты могут предъявлять жалобы на жажду — до 3−5 литров в сутки; запах ацетона в выдыхаемом воздухе; кожный зуд; учащенное мочеиспускание; долгое заживление ран; кандидоз; резкое и значительное снижение массы тела, слабость, утомляемость. Сахарный диабет первого типа чаще развивается в молодом или детском возрасте. Заболеванию, как правило, предшествует острое вирусное заболевание или стресс. При позднем выявлении возможно развитие кетоацидотической комы. Лечение включает в себя: инсулинотерапию; самоконтроль гликемии; обучение принципам управления заболеванием», — говорится в документе.
Из текста также следует, что для самоконтроля уровня глюкозы крови рекомендуется применять глюкометры индивидуального использования. Доступные в настоящее время системы непрерывного мониторинга глюкозы разделены на три категории. Первые отражают уровень глюкозы в реальном времени и график за предыдущее время. Они имеют сигналы тревоги, которые активируются при достижении гликемией пороговых значений, а также порогового уровня скорости изменения гликемии. Также существуют периодически сканируемое/просматриваемое оборудование или флеш-мониторирование глюкозы и комбинированный вариант работы устройства.
В рекомендациях указаны советы по питанию. Так, общее потребление белков, жиров и углеводов не должно отличаться от такового у здорового человека. Рекомендуется количественная оценка усваиваемых углеводов по системе хлебных единиц для коррекции дозы инсулина перед едой. «Пациенты с сахарным диабетом первого типа должны находиться на диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога с момента установления диагноза пожизненно», — говорится в рекомендациях.
Рекомендуется и проведение обучающих мероприятий со всеми пациентами с сахарным диабетом первого типа от момента выявления заболевания и на всем его протяжении не реже одного раза в три года.