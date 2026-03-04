Ричмонд
В Ливане сообщили о гибели 50 человек из-за израильских бомбардировок

В результате бомбардировок Израиля в Ливане не менее 50 человек погибли и ещё 335 граждан пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Как минимум 50 человек погибли в Ливане в результате бомбардировок, которые проводились израильской армией (ЦАХАЛ), сообщило ливанское министерство здравоохранения.

Кроме того, ещё 335 жителей арабской республики получили ранения из-за налётов.

Напомним, 2 марта в ЦАХАЛ заявили, что в результате удара израильских военных по Бейруту погиб начальник штаба разведки военного крыла ливанского шиитского движения «Хезболла» Хусейн Маклед. 3 марта армия Израиля одновременно нанесла удары по целям в столицах Ливана и Ирана. В ЦАХАЛ утверждали, что атаке подверглись военные объекты.

Ранее также стало известно, что армия Израиля вошла на приграничную территорию в южной части Ливана и заняла там несколько контрольных позиций. Израильские военные добавили, что они целенаправленно бьют по инфраструктуре «Хезболлы».

В ночь на 4 марта появилась информация, что эта ливанская организация атаковала ракетами военно-морскую базу Израиля Хайфа, которая находиться на берегу Средиземного моря. Также снаряды были выпущены в направлении населённого пункта Кфар-Юваль, где, по информации «Хезболлы», располагалась группа израильских солдат.

