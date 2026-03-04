В Ливане сообщили о гибели 50 человек из-за израильских бомбардировок

В ночь на 4 марта появилась информация, что эта ливанская организация атаковала ракетами военно-морскую базу Израиля Хайфа, которая находиться на берегу Средиземного моря. Также снаряды были выпущены в направлении населённого пункта Кфар-Юваль, где, по информации «Хезболлы», располагалась группа израильских солдат.