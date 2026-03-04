Миронов призвал операторов по умолчанию блокировать все спам-звонки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Операторы связи должны блокировать спам-звонки для всех абонентов, а не только для установивших самозапрет. Такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Все прекрасно понимают, что многие люди, особенно пожилые, не имеют достаточных знаний, а мошенники и телефонные приставалы продолжают этим пользоваться. Поэтому самым правильным решением будет обязать операторов блокировать спам-звонки для всех абонентов по умолчанию», — сказал Миронов ТАСС.
Он напомнил, что в сентябре 2025 года вступил в силу закон, который наделяет абонентов сотовой связи правом установить самозапрет на получение рекламных звонков. При этом, отметил депутат, многие россияне могут не знать о функции отключения рекламных звонков, а некоторые не могут найти ее в личном кабинете или приложении.
Миронов также выступил против идеи разрешить массовые обзвоны для банков и микрофинансовых организаций. «Разумеется, никаких исключений для банков и микрофинансовых организаций быть не должно», — подчеркнул он.