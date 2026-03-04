Миронов призвал операторов по умолчанию блокировать все спам-звонки

Он напомнил, что в сентябре 2025 года вступил в силу закон, который наделяет абонентов сотовой связи правом установить самозапрет на получение рекламных звонков. При этом, отметил депутат, многие россияне могут не знать о функции отключения рекламных звонков, а некоторые не могут найти ее в личном кабинете или приложении.