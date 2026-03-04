Кто станет лидером Ирана после убийства Хаменеи: назван наиболее вероятный преемник

В США назвали вероятного преемника убитого во время атаки на Иран верховного лидера этой страны Али Хаменеи. Главным кандидатом на этот пост является его сын Моджатаба Хаменеи, пишет издание New York Times.
«Высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным главным кандидатом на пост», — сказано в публикации.
При этом Моджатабу Хаменеи не спешат официально объявлять верховным лидером Ирана, опасаясь, что это может сделать его мишенью для Израиля и США, пишет издание.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в ходе атак Израиля и США на Иран. Это подтвердили иранские власти, в стране объявлен 40-дневный траур.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не наносил целенаправленных ударов по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и не стремился к смене руководства в ближневосточной стране.
Ранее сообщалось, что в момент ударов Али Хаменеи был в своей резиденции в Тегеране, где должен был провести совещания. В той же резиденции погибли его родные, в том числе 14-месячная внучка Захра. Жена Хаменеи умерла от ран в больнице.