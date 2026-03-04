Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске ветеринары случайно обнаружили беременность у питона по кличке Феня

Для специалистов это первый опыт работы с экзотическим пациентом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ветклинику Братска привезли необычного пациента — самку шаровидного питона по кличке Феня. Хозяин хотел просто показать змею специалистам для профилактики. Врачи провели клинический осмотр и сделали ультразвук. И тут их ждал сюрприз! Питон оказался беременным.

Для братских специалистов это первый опыт работы с экзотическим пациентом. Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

— Феня весит полтора килограмма, а ее длина достигает 1,3 метра. Такие змеи обычно откладывают от трех до двенадцати яиц. Беременность до кладки длится около двух месяцев. Чтобы будущая мама чувствовала себя хорошо, ветеринары прописали ей витамины — особенно Д и Е, которые нужны всем беременным, — рассказала заведующая клиникой Марина Пяткина.

Хозяин хотел просто показать змею специалистам для профилактики. Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Для братских специалистов это первый опыт работы с экзотическим пациентом. Теперь они планируют учиться дальше, чтобы лучше разбираться в таких животных.

Феня весит полтора килограмма, а ее длина достигает 1,3 метра. Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать потеряла маленьких сыновей, оставив их без присмотра на час. Что произошло.