В Братске ветеринары случайно обнаружили беременность у питона по кличке Феня

В ветклинику Братска привезли необычного пациента — самку шаровидного питона по кличке Феня. Хозяин хотел просто показать змею специалистам для профилактики. Врачи провели клинический осмотр и сделали ультразвук. И тут их ждал сюрприз! Питон оказался беременным.
— Феня весит полтора килограмма, а ее длина достигает 1,3 метра. Такие змеи обычно откладывают от трех до двенадцати яиц. Беременность до кладки длится около двух месяцев. Чтобы будущая мама чувствовала себя хорошо, ветеринары прописали ей витамины — особенно Д и Е, которые нужны всем беременным, — рассказала заведующая клиникой Марина Пяткина.
Для братских специалистов это первый опыт работы с экзотическим пациентом. Теперь они планируют учиться дальше, чтобы лучше разбираться в таких животных.
