Омский Минздрав ищет специалиста для мониторинга цен на лекарства

В минувший понедельник, 2 марта 2026 года, в региональном Минздраве заявили вакансию главного специалиста ведомственного департамента лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, организации лекарственного обеспечения и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Среди утвержденных обязанностей для главного специалиста в том числе «участвовать в мониторинге обеспечения доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для населения в подведомственных организациях», а также доведение сведений по результатам мониторинга об ассортименте и стоимости препаратов из категории жизненно необходимых.
Соискателю предлагается бессрочный контракт на условиях 5-дневной рабочей недели при ненормированной продолжительности рабочего дня. В ведомстве готовы рассмотреть кандидатов с оконченным бакалавриатом, не предъявляя требований к стажу работы. Предлагаемый размер заработной платы находится в диапазоне от 41 до 45 тысяч рублей.
Прием документов от потенциальных кандидатов продлится до 2 июня 2026 года.
