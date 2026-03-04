Омский Минздрав ищет специалиста для мониторинга цен на лекарства

Среди утвержденных обязанностей для главного специалиста в том числе «участвовать в мониторинге обеспечения доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для населения в подведомственных организациях», а также доведение сведений по результатам мониторинга об ассортименте и стоимости препаратов из категории жизненно необходимых.