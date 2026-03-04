Ричмонд
Россиян выгоняют с застрявшего в Катаре лайнера: туристы не могут вернуться домой из-за ситуации в регионе

Около 200 россиян хотят заставить покинуть застрявший в Дохе круизный лайнер.

Источник: Комсомольская правда

Около 200 граждан РФ застряли на лайнере в Катаре. Их вынуждают покинуть судно до 08:00 7 марта. При этом туристы не могут вылететь в РФ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Россиянам с круизного лайнера Celestyal Journey не предоставили никакой информации о дальнейших действиях. Так рассказали застрявшие в Дохе туристы, цитирует РИА Новости.

Граждане России отметили, что стоят в водах на территории Катара с 28 февраля. Именно тогда началась военная операция США и Израиля против Тегерана. Из-за непредвиденной ситуации пассажирам лайнера разрешили некоторое время оставаться на борту. Однако судно необходимо покинуть уже к субботе.

«Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», — рассказал житель Челябинска.

По его словам, на лайнере находятся его 69-летняя мама с внуком. Однако женщина не имеет средств на случай выселения с судна. Собеседник агентства подчеркнул, что не может перевести деньги из-за ограничений. Российские банковские карты не работают в Катаре.

«Мы (брошены — ред.) на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться», — сообщила туристка Нина из Петербурга.

Туристы обратились за помощью в российское посольство в Катаре. Они попросили взять ситуацию на контроль. Граждане хотят получить понимание о дальнейших действиях. Посольство уже включило туристов в список для учета граждан, ожидающих рейсы в Россию.

По данным АТОР, суточные расходы на поддержку туроператоров, помогающих россиянам в Персидском заливе, составляют около 500 миллионов рублей. Ассоциация предложила Минэкономразвития оказать им поддержку. Туроператоры вынуждены обеспечивать проживанием туристов в странах Персидского залива и некоторых государствах Южной и Юго-Восточной Азии. Всего операторы израсходовали более 2,6 миллиарда рублей.

Сейчас на территории стран Персидского залива по-прежнему остаются около 90% туристов из РФ. Граждане по мере возможностей покидают эти государства. В Россию уже вылетели порядка 3,9 тысячи туристов за два дня, сообщили в АТОР.

