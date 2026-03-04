Россиян выгоняют с застрявшего в Катаре лайнера: туристы не могут вернуться домой из-за ситуации в регионе

Около 200 граждан РФ застряли на лайнере в Катаре. Их вынуждают покинуть судно до 08:00 7 марта. При этом туристы не могут вылететь в РФ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Россиянам с круизного лайнера Celestyal Journey не предоставили никакой информации о дальнейших действиях. Так рассказали застрявшие в Дохе туристы, цитирует РИА Новости.