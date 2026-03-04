Стало известно, кого можно будет добывать охотникам в Новосибирской области

Министерство природы Новосибирской области утвердило сроки и перечень разрешенной к добыче пернатой дичи. Охотники смогут добывать селезней уток, белолобого гуся, вальдшнепа, токующих тетерева и глухаря, а также серую ворону, грача и дрозда-рябинника.
Для охоты с подсадными утками установлен отдельный период с 6 апреля по 5 мая. Сроки охоты разделены по географическим зонам: для южных районов, включая Баганский, Доволенский, Здвинский и Карасукский, сезон продлится с 18 по 22 апреля, для остальных территорий области — с 25 по 29 апреля.
В Баганском и Чистоозерном районах в первые сроки дополнительно разрешена охота на белолобого гуся. Подать заявления на получение разрешений можно лично в Новосибирске на улице Советской, почтой или через портал Госуслуг. Прием документов продолжится до окончания сезона.
Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что новосибирец ответит перед судом за незаконное убийство косуль.