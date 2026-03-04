Чиновник омской мэрии Мендубаев занял пост главы Кормиловского района

Для опытного управленца Амангельды Мендубаева это уже второе пришествие на пост главы Кормиловского района. Ранее чиновник возглавлял его в период с 2017 по 2019 год. После, в июне 2019-го, он был назначен на пост главы Центрального округа Омска, которым руководил до настоящего времени.