Чиновник омской мэрии Мендубаев занял пост главы Кормиловского района

Это уже второе пришествие Амангельды Мендубаева на должность главы этого района.

Источник: Комсомольская правда

Амангельды Мендубаев, занимавший до сего момента должность главы Центрального округа Омска, победил на выборах на должность главы Кормиловского района. Об этом с всовем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Досрочные выборы нового главы в Кормиловском районе пришлось организовать после того, как на прежнего районного руководителя, Вячеслава Бусса завели уголовное дело — осенью прошлого года ему предъявили обвинение в мошенничестве и превышении полномочий.

Для опытного управленца Амангельды Мендубаева это уже второе пришествие на пост главы Кормиловского района. Ранее чиновник возглавлял его в период с 2017 по 2019 год. После, в июне 2019-го, он был назначен на пост главы Центрального округа Омска, которым руководил до настоящего времени.

С назначением на пост руководителя Кормиловского района Амангельды Мендубаева поздравил мэр Омска Сергей Шелест. О том, кто теперь займет вакантное место главы Центрального округа мэр пообещал сообщить в ближайшее время.

