В Москве на Изюмской улице восстановили движение транспорта

«Движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Изюмской улице произошло возгорание частного дома и строительных бытовок, движение было временно перекрыто.
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Движение транспорта на Изюмской улице в Москве восстановлено после возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
