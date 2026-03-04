Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на Изюмской улице восстановили движение транспорта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Движение транспорта на Изюмской улице в Москве восстановлено после возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Изюмской улице произошло возгорание частного дома и строительных бытовок, движение было временно перекрыто.