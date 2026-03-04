Продюсер Рудченко сказал, куда поедет Пугачева после ударов Ирана по Кипру

Продюсер Павел Рудченко сообщил aif.ru, куда может поехать Алла Пугачева после ударов Ирана по Кипру, где она, по данным СМИ, сейчас находится с семьей.
Как сообщалось, особняк певицы на Кипре в Лимасоле расположен всего в нескольких километрах от британской авиабазы Акротири, по которой Тегеран накануне нанес удар.
Рудченко, в частности, выразил большое сомнение, что Галкин* и Пугачёва поедут в Европу. Свою позицию он объяснил тем, что в странах ЕС сейчас процветает русофобия.
«Пугачева ведь остается артисткой из России и Советского Союза. И это для нее в Европе как черная метка», — сказал Рудченко.
Не поедет артистка и в Соединенные Штаты, уверен продюсер, добавив, что в США возможна лишь краткосрочная поездка.
Собеседник издания прогнозирует, что Пугачева, вероятнее всего, ближе к лету, в связи с развернувшимися военными действиями, приедет в Россию. Рудченко не исключил, что певица выступит на корпоративах и локальных закрытых мероприятиях.
«Примадонна в России не займет те же позиции, на которых она была ранее. Шоу-бизнес в нашей стране уже долгое время прекрасно живет без Пугачевой и регулируется без ее ведома и ее влияния. Так будет происходить и дальше», — резюмировал Рудченко.
* Внесен в России в реестр иноагентов.