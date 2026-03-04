Ричмонд
Продюсер Рудченко сказал, куда поедет Пугачева после ударов Ирана по Кипру

Продюсер Рудченко сообщил, куда поедет Пугачева после ударов Ирана по Кипру, где она может находиться с семьей.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер Павел Рудченко сообщил aif.ru, куда может поехать Алла Пугачева после ударов Ирана по Кипру, где она, по данным СМИ, сейчас находится с семьей.

Как сообщалось, особняк певицы на Кипре в Лимасоле расположен всего в нескольких километрах от британской авиабазы Акротири, по которой Тегеран накануне нанес удар.

Рудченко, в частности, выразил большое сомнение, что Галкин* и Пугачёва поедут в Европу. Свою позицию он объяснил тем, что в странах ЕС сейчас процветает русофобия.

«Пугачева ведь остается артисткой из России и Советского Союза. И это для нее в Европе как черная метка», — сказал Рудченко.

Не поедет артистка и в Соединенные Штаты, уверен продюсер, добавив, что в США возможна лишь краткосрочная поездка.

Собеседник издания прогнозирует, что Пугачева, вероятнее всего, ближе к лету, в связи с развернувшимися военными действиями, приедет в Россию. Рудченко не исключил, что певица выступит на корпоративах и локальных закрытых мероприятиях.

«Примадонна в России не займет те же позиции, на которых она была ранее. Шоу-бизнес в нашей стране уже долгое время прекрасно живет без Пугачевой и регулируется без ее ведома и ее влияния. Так будет происходить и дальше», — резюмировал Рудченко.

Ранее Рудченко отметил, что имя Пугачевой оказалось в документах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна неслучайно.

* Внесен в России в реестр иноагентов.

