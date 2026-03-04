Ричмонд
В Новосибирске супруги-танцоры отметили 60-летие свадьбы

Они поженились в конце февраля 1966 года.

Источник: Комсомольская правда

28 февраля во Дворце бракосочетания Новосибирска чествовали супругов Дроздецких. Олег Дмитриевич и Валентина Викторовна, которые и сегодня так же влюблены друг в друга, как и 60 лет назад, отметили бриллиантовый юбилей совместной жизни.

— История супругов началась в 1963 году с бального танца: десятиклассницу и студента-архитектора поставили в пару. Увлечение переросло в большое чувство. Через три года, 26 февраля 1966-го, в день конкурса «Зимняя фантазия», молодые люди официально стали мужем и женой. Организаторы, узнав о событии, устроили в честь молодоженов дополнительный вальс. Неожиданный сюрприз отнял силы у фаворитов, и победу в конкурсе им одержать не удалось, зато сердца их соединились навсегда, — рассказали в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Супруги Дроздецкие связали с танцами всю жизнь: они преподавали, создали клуб «Орион» в ДК «Строитель» и воспитали не одно поколение учеников.

В день юбилея Олег Дмитриевич и Валентина Викторовна обменялись «бриллиантовым» поцелуем и оставили свои подписи в Почетной книге юбиляров.