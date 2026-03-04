Во Владивостоке продают дореволюционную энциклопедию за 540 тысяч рублей

Житель Владивостока выставил на продажу полное собрание «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» — одного из самых известных дореволюционных изданий России. 86 основных томов и три дополнительных оценили в 540 тысяч рублей. По словам продавца, все книги сохранили родную царскую позолоту и находятся в отличном состоянии.
Энциклопедия издавалась в Российской империи с 1890 по 1907 год и считается одной из лучших в истории отечественного книгопечатания. Словарь содержит более 121 тысячи статей, а также множество карт и иллюстраций. Отличается свободным стилем изложения, что делает его интересным и спустя столетие.
«В наличии все 86 томов с тремя дополнительными. Отличное состояние, родная царская позолота! Чрезвычайная редкость в таком состоянии», — говорится в объявлении на платформе Farpost. Продавец проживает в посёлке Трудовое на улице Лермонтова.
Уникальность этого издания не только в возрасте, но и в его содержательной полноте. Энциклопедия содержит подробные биографии, исторические очерки, географические и научные статьи, многие из которых не потеряли актуальности до сих пор. Сегодня она считается общественным достоянием.
Приобрести раритет можно разными способами оплаты, также возможна доставка. Такое собрание — настоящая находка для коллекционеров, историков и всех, кто интересуется культурой и наукой дореволюционной России.