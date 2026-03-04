Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 марта

Сегодня Близнецов ждет удачный день для начала новых проектов. Вам будет легко проявлять креативность и находить оригинальные решения. Проявите терпение в общении с другими — есть риск потерять концентрацию и утонуть в бессмысленных спорах и разговорах ни о чем. Возможно, вы обратите внимание на человека, который раньше вас не интересовал, и найдете в нем ценного союзника.