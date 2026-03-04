Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой сказал, что Иран делает в плену с захваченными пилотами США

Подбитого пилота США поставили на колени. Генерал Липовой сказал, что ждет американских военных при попадании в плен в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Американских военных, попавших в плен военным Ирана, ждет незавидная судьба, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее в Сети появилось видео, как в Кувейте поставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над страной. Военнослужащий стоит на одном колене с поднятыми руками, на него в этот момент мужчина замахивается предметом, похожим на палку.

«Все зависит от того, в чьи руки американский военный попадает. Там воюет как армия, так и КСИР, и частные военные компании, и просто толпы граждан, которые митингуют, жгут американские флаги. Если вдруг американский солдат окажется в их руках, то судьба его может быть незавидной», — сказал Липовой.

Он добавил, что военному, которого поставили на колени в Кувейте, очень повезло попасть на камеры. Это помогло ему остаться живым.

«Ему повезло, что его сразу не казнили публично на площади, не четвертовали. Поэтому у него еще есть шанс увидеть родных и близких», — подчеркнул генерал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше