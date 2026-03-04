Генерал Липовой сказал, что Иран делает в плену с захваченными пилотами США

Американских военных, попавших в плен военным Ирана, ждет незавидная судьба, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее в Сети появилось видео, как в Кувейте поставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над страной. Военнослужащий стоит на одном колене с поднятыми руками, на него в этот момент мужчина замахивается предметом, похожим на палку.
«Все зависит от того, в чьи руки американский военный попадает. Там воюет как армия, так и КСИР, и частные военные компании, и просто толпы граждан, которые митингуют, жгут американские флаги. Если вдруг американский солдат окажется в их руках, то судьба его может быть незавидной», — сказал Липовой.
Он добавил, что военному, которого поставили на колени в Кувейте, очень повезло попасть на камеры. Это помогло ему остаться живым.
«Ему повезло, что его сразу не казнили публично на площади, не четвертовали. Поэтому у него еще есть шанс увидеть родных и близких», — подчеркнул генерал.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой.