Генерал Липовой сказал, что Иран делает в плену с захваченными пилотами США

«Все зависит от того, в чьи руки американский военный попадает. Там воюет как армия, так и КСИР, и частные военные компании, и просто толпы граждан, которые митингуют, жгут американские флаги. Если вдруг американский солдат окажется в их руках, то судьба его может быть незавидной», — сказал Липовой.