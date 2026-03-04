Вывезли в багажнике: генерал сказал о каре для солдат США за атаки на Иран

Кадры с задержанием американского летчика, катапультировавшегося из сбитого над Кувейтом истребителя F-15, облетели почти весь интернет. На видео запечатлено, как пилота поставили на колени. Его руки подняты вверх, пока некий мужчина замахивается палкой, готовясь нанести удар.
Эта сцена, зафиксированная камерами, как ни парадоксально, могла стать спасательным кругом для военнослужащего. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой проанализировал для aif.ru кадры произошедшего и сказал, что будет с американскими солдатами при попадании в плен к иранцам.
На Ближнем Востоке ненавидят все американское.
«То, что солдата сначала поставили на колени, показывает отношение к американцам в целом на Ближнем Востоке, — сказал Липовой. — И то, что его потом посадили в багажник, это точно так же показывает отношение и ненависть ко всему американскому и со стороны местных жителей, и властей».
По мнению генерала, жители региона выражают глубокое презрение к американским военным, которые, как он отмечает, «пришли к ним на родину для того, чтобы уничтожать и убивать других под надуманным предлогом».
Эти первые кадры пленения — яркое свидетельство накалившихся настроений и исторически сложившейся напряженности.
Летчику повезло выжить.
Несмотря на унизительное задержание, американскому пилоту F-15, сбитому над Кувейтом, может улыбнуться удача. По мнению Липового, факт попадания в объективы камер может сыграть ключевую роль в его дальнейшей судьбе.
«Если он попал на камеру телевидения и остался живым, то его ждет долгое или короткое пребывание в плену, а затем в рамках обмена его выдадут американцам», — утверждает генерал-майор.
Липовой отметил, что ситуация для пилота могла обернуться куда более плачевными последствиями, если бы вокруг не оказалось камер.
«Ему повезло, что его не казнили публично на площади с отрезанием конечностей и так далее. У него еще будет шанс увидеть своих родных», — добавил генерал.
Угрозы пленным от армии до толпы.
Судьба американских военных, попавших в плен на Ближнем Востоке, может быть весьма непредсказуемой. Как отметил Липовой, все зависит от того, в чьи руки американский военный попадет.
«Там воюет как иранская армия, так и КСИР (Корпус стражей исламской революции), и частные военные компании, и просто толпы граждан, которые митингуют, жгут американские флаги», — описал генерал.
В такой многообразной и зачастую враждебной среде, попадание в руки негосударственных или радикальных группировок несет в себе серьезные риски. «Если вдруг американский солдат окажется в их руках, то судьба его может быть незавидной», — подчеркнул Липовой.
Генерал-майор прямо указал на то, что любого попавшего в плен американца могут казнить.
Эта перспектива становится еще более реальной, учитывая уровень антиамериканских настроений, подогреваемый десятилетиями конфликтов и политических разногласий. Для многих в регионе американское военное присутствие ассоциируется с оккупацией и насилием, что может привести к крайне жестокому обращению с пленными.