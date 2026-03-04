Вывезли в багажнике: генерал сказал о каре для солдат США за атаки на Иран

«То, что солдата сначала поставили на колени, показывает отношение к американцам в целом на Ближнем Востоке, — сказал Липовой. — И то, что его потом посадили в багажник, это точно так же показывает отношение и ненависть ко всему американскому и со стороны местных жителей, и властей».