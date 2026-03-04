От оружия НАТО не осталось следа: порты Одессы поплатились за атаки на РФ

В ночь на 3 марта 2026 года Одесса и Черноморск вновь сотрясали громкие взрывы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке беспилотников. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя aif.ru ситуацию в Черноморске, предположил, что могло попасть под удар.
Румынские поставки взлетели на воздух.
Дандыкин отметил важность порта в Черноморске, отметив, что туда идут поставки западного вооружения, в том числе из прилегающей к Одесской области Румынии.
«Черноморск — это один из портов Одесской области. Если говорить о судах, которые туда приходят, то они прорываются из Румынии, выгружают вооружение. Поэтому мы бьем по причалам и судам, которые там находятся», — пояснил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что подобные удары направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия для противника.
Удары по Одессе носят практически регулярный характер. В ночь на 2 марта в городе также звучали взрывы, а сутками ранее под масштабный удар попали портовые склады и военная инфраструктура в Килии, заставив граничащую с ней Румынию содрогнуться.
Поток военной помощи Киеву во многом проходит через Румынию, поэтому атаки на приграничные объекты могут быть направлены на его прерывание.
Морские дроны из Черноморска.
Василий Дандыкин также указал на потенциальную угрозу запуска безэкипажных морских катеров (БЭК) в сторону прибрежных городов Краснодарского края из Черноморска.
«Вероятно, из Черноморска могут идти БЭКи. Сейчас наступает весна, непогода, штормы в Черном море стихают, поэтому ВСУ могут сейчас использовать накопленные силы из того, что у них осталось. Наши военные будут наносить удары по складированию безэкипажных катеров с большой интенсивностью», — предупредил эксперт.
Он добавил, что Вооруженные силы РФ будут наносить удары и по целям в Очакове Николаевской области, откуда также могут запускаться морские дроны.
Ответ за гибридные атаки ВСУ.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев поддерживает версию Дандыкина о том, что из Одессы могли запускаться БЭКи.
При этом он убежден, что со стороны Одесской области также летели дроны, атаковавшие Новороссийск и Сочи в ночь на 2 марта.
«Все, что касается таких городов, как Новороссийск, Сочи, Туапсе, которые находятся прямо на побережье, то атаки на их носят исключительно гибридный характер. Что это значит? Прилетают дроны по воздуху и приплывают безэкипажные катера. Беспилотники стартовали со стороны Одессы, шли в обход Крыма и дальше атаковали Краснодарский край. Но теперь появилась такая история: на БЭКах тоже находятся беспилотники, в том числе самолетного типа, которые стартуют в момент, когда безэкипажный катер подплывает к берегу города», — отметил в разговоре с aif.ru Кондратьев.
Ночные события в Одессе и Черноморске указывают не только на продолжающуюся борьбу за контроль над путями поставок вооружений с Запада, но и на то, что атаки ВСУ на российские регионы не остаются без ответа.