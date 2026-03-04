От оружия НАТО не осталось следа: порты Одессы поплатились за атаки на РФ

«Все, что касается таких городов, как Новороссийск, Сочи, Туапсе, которые находятся прямо на побережье, то атаки на их носят исключительно гибридный характер. Что это значит? Прилетают дроны по воздуху и приплывают безэкипажные катера. Беспилотники стартовали со стороны Одессы, шли в обход Крыма и дальше атаковали Краснодарский край. Но теперь появилась такая история: на БЭКах тоже находятся беспилотники, в том числе самолетного типа, которые стартуют в момент, когда безэкипажный катер подплывает к берегу города», — отметил в разговоре с aif.ru Кондратьев.