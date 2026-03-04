Ричмонд
Ритуальщик назвал главный минус золотого гроба, как у убитого барона Менчо

Ликвидированного властями Мексики лидера наркокартеля Эль Менчо похоронили в золотом гробу 2 марта. Эксперт в сфере похоронного дела рассказал, чем чревато такое захоронение.

Источник: Аргументы и факты

Золотой гроб, как у ликвидированного в Мексике наркобарона Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, не предполагает биоразложения тела, сообщил в беседе с aif.ru специалист в области похоронного дела Петр Федоров.

Напомним, Эль Менчо ликвидировали 22 февраля в штате Халиско в ходе операции против наркокартеля, организованной мексиканскими властями при содействии Соединенных Штатов. Его похоронили 2 марта на кладбище Ресинто де ла Пас.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, Эль Менчо похоронили в золотом гробу. Федоров, комментируя этот факт, отметил, что захоронение в золотом гробу, несмотря на свою уникальность, имеет и некоторые недостатки.

«Металлы, как, например, и кристаллы Сваровски, которыми тоже украшают гробы, не разлагаются. Смысл гробов в том, чтобы происходило биоразложение в земле, а подобные гробы не будут этому способствовать. Можно покрыть обычный гроб тонкой золотой пленкой», — пояснил эксперт.

Также, по словам специалиста, полностью золотые гробы очень много весят — более 100 кг, что затрудняет перемещение.

Ранее стало известно, что золотой гроб, как у убитого барона Мексики Менчо, оценили в 3 млн рублей.

