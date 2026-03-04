Нужно ли платить за короткий выезд на платную дорогу в Казахстане

Статьей 5−2 закона предусмотрены категории транспортных средств, освобожденные от платы за проезд по платным дорогам. Например, тариф за всю платную дорогу «Алматы — Хоргос» протяженностью 295 км составляет 597 тенге при предоплате (при постоплате — 703 тенге). Однако этот участок состоит из пяти зон, и если казахстанцы выехали лишь на одну зону для разворота, то они заплатят не за всю дорогу, а только за одну зону — от 25 до 199 тенге, в зависимости от конкретного участка данной платной дороги.