Нужно ли платить за короткий выезд на платную дорогу в Казахстане

На начало 2026 года в Казахстане насчитывается 28 платных участков дорог общей протяженностью 4 883 км, из которых 13 относятся к первой технической категории. Это означает, что они платные для легковых автомобилей. При выезде на эти участки казахстанцам выставляется счет через специальные камеры, фиксирующие номер автомобиля. Однако иногда жильцы поселений, находящихся рядом с такой дорогой, могут выезжать на них ради разворота или сворачивания на другую бесплатную дорогу.
Как в этом случае начисляется тариф и нужно ли платить, редакции NUR.KZ рассказали в филиале «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК “ҚазАвтоЖол”. Проезд по платной автомобильной дороге осуществляется на основании договора пользователя с национальным оператором. Моментом заключения договора является момент въезда на платную дорогу, и заехав на полотно такой дороги, казахстанцы становятся ее пользователями.
Однако, согласно «Правилам взимания платы за проезд», в подобных случаях не нужно платить за всю платную дорогу. Каждый участок состоит из отдельных зон, и требование об оплате возникает лишь по тем из них, по которым проехал автомобиль. Плата за проезд взимается согласно установленным ставкам за каждую пройденную зону платной дороги, независимо от пройденного расстояния. При въезде на платный участок дороги у пользователя возникает обязательство по оплате за проезд.
Статьей 5−2 закона предусмотрены категории транспортных средств, освобожденные от платы за проезд по платным дорогам. Например, тариф за всю платную дорогу «Алматы — Хоргос» протяженностью 295 км составляет 597 тенге при предоплате (при постоплате — 703 тенге). Однако этот участок состоит из пяти зон, и если казахстанцы выехали лишь на одну зону для разворота, то они заплатят не за всю дорогу, а только за одну зону — от 25 до 199 тенге, в зависимости от конкретного участка данной платной дороги.