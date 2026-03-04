«Моссад» в панике: операция в Иране пошла по неожиданному сценарию

Ближний Восток снова на пороге большой войны. В ночь на 3 марта мир облетела новость: израильская разведка «Моссад» и армейский спецназ провели наземную операцию на территории Ирана.
Официального подтверждения от Тегерана пока нет, но источники в арабских СМИ уже называют эту вылазку новым вызовом. Кто стоит за вторжением, с какой целью были переброшены силы и что ждет военных в случае плена? Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Рейд в ночи: что известно о вторжении.
Ситуация нагнеталась всю неделю. Напомним, что 28 февраля США и Израиль активизировали удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил обстрелами израильской территории и американских баз в регионе.
Однако нынешняя эскалация вышла на принципиально иной уровень. По данным арабского телеканала Al-Arabiya, израильтяне действовали не с воздуха, а на земле, что кардинально меняет расстановку сил.
Следы ведут в Курдистан: версии маршрута диверсантов.
Как израильским военным удалось незаметно проникнуть в страну, которая считается одним из главных противников еврейского государства? Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru отметил, что, хотя официальных подтверждений операции со стороны Ирана или нейтральных экспертов пока нет, существуют вполне реалистичные сценарии того, как это могло произойти.
«Есть ряд территорий, через которые израильская разведка могла проникнуть в Иран. Например, Израиль достаточно активно контактирует с курдами как в Ираке, так и в Иране. Эта пограничная территория вполне могла быть использована для прохода военных», — пояснил эксперт.
Политолог уверен, что речь не идет о широкомасштабном вторжении. Это была классическая диверсионная работа.
«Вероятнее всего, речь идет о диверсионной операции. То есть это заброска определенных террористических групп, которые будут разрушать коммуникации или осуществлять точечные теракты против должностных лиц или военных», — добавил специалист.
Почему Израиль не решится на большое вторжение.
Несмотря на громкие заголовки, аналитики призывают не преувеличивать масштабы происходящего. Шаповалов подчеркнул, что полноценная наземная операция в Иране исключена как со стороны Израиля, так и со стороны Соединенных Штатов. Причины — географические и военно-политические.
«Израиль и США не в состоянии провести полноценную наземную операцию на территории такой крупной страны как Иран. Израиль и Иран разделяют большие расстояния, воздушным путем перебросить значительный контингент вооруженных сил просто невозможно. США теоретически могли бы провести наземную операцию, задействовав территории соседних государств, в том числе Ирака. Но мы знаем, что все последние наземные операции Соединенных Штатов заканчивались плачевно», — резюмировал историк.
Если попадут в плен: отношение к солдатам противника.
Тема военного плена — одна из самых болезненных в любом конфликте. В случае, если рейд израильского спецназа обернется неудачей и военные окажутся в руках иранцев, им не стоит опасаться жестокого обращения вне рамок закона, уверен Владимир Шаповалов.
Эксперт напомнил о правовом статусе Ирана как суверенного государства, соблюдающего международные нормы.
«Иран — суверенное государство, которое придерживается всех норм международного права и, конечно, Женевской конвенции. В данном случае израильский солдат имел бы статус военнопленного и соответствующее содержание. Я не вижу здесь никаких отличий от любых других подобных конфликтов. Понятно, что иранский народ преисполнен ненависти к захватчикам, но я сомневаюсь, что к пленным из-за этого стали бы относиться вне рамок закона», — заключил специалист.
Ситуация продолжает развиваться по нарастающей, и это может стать началом нового, еще более опасного витка противостояния на Ближнем Востоке.