«Моссад» в панике: операция в Иране пошла по неожиданному сценарию

Официального подтверждения от Тегерана пока нет, но источники в арабских СМИ уже называют эту вылазку новым вызовом. Кто стоит за вторжением, с какой целью были переброшены силы и что ждет военных в случае плена? Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.