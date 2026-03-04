Рабочий день 6 марта останется полноценным

Она также уточнила, что в 2026 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, выпадает на воскресенье. В соответствии с трудовым законодательством, праздничный день будет перенесен на следующий рабочий — понедельник, 9 марта. Таким образом, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные продлятся три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. Следующая неделя станет сокращенной и продлится всего четыре рабочих дня.