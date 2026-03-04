Рабочий день 6 марта останется полноценным

В пятницу, 6 марта 2026 года, работающие не смогут рассчитывать на сокращение рабочего времени перед длинными выходными, связанными с Международным женским днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.
По словам Подольской, оснований для сокращения рабочего времени в этот день нет. «По закону предпраздничным считается день, непосредственно предшествующий праздничной дате. Поскольку 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, а ему предшествует суббота, именно она считается днем перед праздником. Соответственно, оснований для сокращения рабочего времени в пятницу нет», — отметила эксперт.
Она также уточнила, что в 2026 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, выпадает на воскресенье. В соответствии с трудовым законодательством, праздничный день будет перенесен на следующий рабочий — понедельник, 9 марта. Таким образом, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные продлятся три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. Следующая неделя станет сокращенной и продлится всего четыре рабочих дня.
Эксперт подчеркнула важность понимания трудового законодательства для планирования рабочего времени и отдыха.
Ранее сообщалось, что в России сохранят список запрещенных для женщин профессий до 2027 год.