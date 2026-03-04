В Новосибирской области 16 марта начнётся приём заявлений на весеннюю охоту

В Новосибирской области скоро начнётся приём заявлений на весеннюю охоту. С 16 марта 2026 года охотники смогут оформить разрешения на добычу птиц.
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в списке разрешённых видов — селезень утки, белолобый гусь, вальдшнеп, токующий тетерев и глухарь, а также серая ворона, грач и дрозд-рябинник.
Сами сроки охоты разделены по территориям. В южных районах области — Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозёрском, Ордынском, Сузунском, Черепановском и Чистоозёрном — сезон продлится с 18 по 22 апреля. В Баганском и Чистоозёрном районах в эти же даты разрешена охота на белолобого гуся.
Для остальных районов — Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Искитимского, Каргатского, Колыванского, Коченёвского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Северного, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Чулымского — установлены другие сроки: с 25 по 29 апреля.
«Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток продлится с 6 апреля по 5 мая», — уточняют в ведомстве.
Подать заявление можно несколькими способами. Лично — в Новосибирске на улице Советской, 4а, кабинет 802. Документы принимаются в рабочие дни с перерывом на обед. Также заявление можно отправить заказным письмом на Красный проспект, 18, либо оформить всё онлайн через портал Госуслуги.