В Новосибирской области 16 марта начнётся приём заявлений на весеннюю охоту

Сами сроки охоты разделены по территориям. В южных районах области — Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозёрском, Ордынском, Сузунском, Черепановском и Чистоозёрном — сезон продлится с 18 по 22 апреля. В Баганском и Чистоозёрном районах в эти же даты разрешена охота на белолобого гуся.