В КСИР Ирана подтвердили запрет на движение судов через Ормузский пролив

1 марта иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отметил, что Иран пока не планирует блокировать этот пролив. В тот же день КСИР заявил о нанесении ракетных ударов в районах Персидского залива и Ормузского пролива по трём танкерам, принадлежащим США и Британии.