В КСИР Ирана подтвердили запрет на движение судов через Ормузский пролив

Замглавы ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что движение судов через Ормузский пролив запрещено.

Источник: Аргументы и факты

Движение судов через Ормузский пролив стало невозможным вследствие запрета, объявленного Ираном, заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде, которого цитирует агентство Fars.

«После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным», — сказал он.

Напомним, 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в военно-морской миссии ЕС Aspides сообщило, что КСИР объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции оповестил об этом по радио.

1 марта иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отметил, что Иран пока не планирует блокировать этот пролив. В тот же день КСИР заявил о нанесении ракетных ударов в районах Персидского залива и Ормузского пролива по трём танкерам, принадлежащим США и Британии.

3 марта глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о готовности привлечь Военно-морские силы Соединённых Штатов для обеспечения безопасности судоходства в районе Ормузского пролива. Американский президент уточнил, что речь идёт о сопровождении танкеров, проходящих через это важное водное пространство.

