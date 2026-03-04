Новые, сложные и быстрые: на Западе пришли в ужас от вооружений Ирана

Эксперт считает, что государства Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания. Крук отметил, что иранские дроны свободно летают над Дубаем, а иранские военные «могут не спеша уничтожать американские базы». Он сделал прогноз дальнейшего развития событий, отметив, что у Ирана появились новые беспилотники и гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками.
«И конечная цель, как мне кажется, — вытеснить США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
