С 4 марта в Новосибирске изменят схемы движения маршрутов № 30 и № 24

У маршрутного такси № 30 из пути следования исключается улица Лазурная, вместо этого транспорт будет направлен по Гусинобродскому шоссе — на участке от пересечения с улицей Доватора до пересечения с улицей Коминтерна. Маршрутка курсирует по маршруту: «Улица Александра Анцупова — Сад имени Дзержинского — Улица Александра Анцупова», а в обратном направлении следует через Новосибирский автовокзал-Главный.