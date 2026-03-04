Ричмонд
С 4 марта в Новосибирске изменят схемы движения маршрутов № 30 и № 24

В Новосибирске с 4 марта корректируются схемы движения двух популярных маршрутов общественного транспорта — автобуса № 24 и маршрутного такси № 30. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

У маршрутного такси № 30 из пути следования исключается улица Лазурная, вместо этого транспорт будет направлен по Гусинобродскому шоссе — на участке от пересечения с улицей Доватора до пересечения с улицей Коминтерна. Маршрутка курсирует по маршруту: «Улица Александра Анцупова — Сад имени Дзержинского — Улица Александра Анцупова», а в обратном направлении следует через Новосибирский автовокзал-Главный.

Автобус № 24, следующий от остановки «Радиостанция № 5» до метро «Площадь Маркса», в прямом направлении больше не будет заезжать непосредственно на площадь Карла Маркса. Теперь его путь проляжет по улице Покрышкина от улицы Сибиряков-Гвардейцев до площади Карла Маркса.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями при планировании поездок.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области для школьников запустили специальный автобус, чтобы снизить риски на пути в школу.