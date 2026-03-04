Эксперт Козловская: слово «кринж» использовать в сочинении ЕГЭ нельзя

«Ни само слово “кринж”, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка “жарг.”. Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — сказала Козловская.