Эксперт Козловская: слово «кринж» использовать в сочинении ЕГЭ нельзя

Это слово относится к жаргонной лексике, пояснила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Употребление популярного среди молодежи слова «кринж» и его производных («кринжово», «кринжовый») в сочинении на Едином государственном экзамене по русскому языку недопустимо, поскольку оно относится к жаргонной лексике. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

«Ни само слово “кринж”, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка “жарг.”. Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — сказала Козловская.

Она отметила, что слово «кринж» представлено в академической неографии (электронный ресурс Института лингвистических исследований РАН) в значении «то, что вызывает чувство отвращения или стыда». Впервые оно было зафиксировано в 2017 году и с тех пор стало очень популярным, особенно у молодежи.

По словам Козловской, слово неоднократно становилось объектом научных исследований как интересное заимствование, которое быстро «прижилось» в языке и дало множество производных. В разговорной речи возможны сочетания «дикий кринж», «ловить кринж», однако границы использования слова ограничены сферой жаргонного употребления.