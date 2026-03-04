О нюансах работы с тюльпанами рассказали казахстанские эксперты

«Люди не учитывают многих технологических факторов, из-за этого несут убытки. В прошлом году, по неофициальным данным и по неточным подсчетам, более 30 млн тюльпанов было выращено только в Алматинской области. Это немного по сравнению со всем рынком 8 Марта, но в рамках местного производства это достаточно хорошие цифры», — поделился эксперт в сфере цветочного бизнеса Мади Каиркенов.