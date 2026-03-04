Взрывы в Одессе потрясли Румынию и НАТО: главная новость СВО 4 марта

В ночь на 3 марта объекты в Одессе и Черноморске (он же Ильичевск — ред.) оказались под ударом. Ночь в регионе ознаменовалась массированной беспилотной атакой, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Как пояснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, порт в Черноморске имеет особое значение для ВСУ.
«Черноморск — это один из портов Одесской области. Если говорить о судах, которые туда приходят, то они прорываются из Румынии, выгружают вооружение. Поэтому мы бьем по причалам и судам, которые там находятся», — заявил эксперт, подчеркнув, что удары направлены на логистические цепочки поставок оружия.
Дандыкин также напомнил о недавних атаках на порт Измаил, куда западная техника доставляется по Дунаю.
Кроме того, Черноморск может быть использован украинской стороной для запуска безэкипажных морских катеров (БЭК) в направлении прибрежных зон Краснодарского края. Василий Дандыкин отметил, что приближение весны и стабилизация погодных условий в Черном море могут способствовать активизации морских атак со стороны ВСУ.
«ВСУ могут сейчас использовать накопленные силы из того, что у них осталось. Наши военные будут наносить удары по складированию безэкипажных катеров с большой интенсивностью», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли гибридную атаку на Новороссийск, запустив как беспилотные летательные аппараты, так и морские дроны.