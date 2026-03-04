Взрывы в Одессе потрясли Румынию и НАТО: главная новость СВО 4 марта

«Черноморск — это один из портов Одесской области. Если говорить о судах, которые туда приходят, то они прорываются из Румынии, выгружают вооружение. Поэтому мы бьем по причалам и судам, которые там находятся», — заявил эксперт, подчеркнув, что удары направлены на логистические цепочки поставок оружия.