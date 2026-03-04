В Приморье 9 из 10 будущих мам встают на учет до 12 недель

В Приморском крае выстроена комплексная система заботы о репродуктивном здоровье — от профилактики до высоких технологий. По итогам прошлого года из почти 13 тысяч беременных женщин больше 11,7 тысячи встали на учет на ранних сроках, до 12 недель — это 91%. Сейчас под наблюдением врачей находятся более 6,3 тысячи будущих мам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".