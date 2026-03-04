Ричмонд
В Приморье 9 из 10 будущих мам встают на учет до 12 недель

На всех этапах женщин сопровождают медики.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае выстроена комплексная система заботы о репродуктивном здоровье — от профилактики до высоких технологий. По итогам прошлого года из почти 13 тысяч беременных женщин больше 11,7 тысячи встали на учет на ранних сроках, до 12 недель — это 91%. Сейчас под наблюдением врачей находятся более 6,3 тысячи будущих мам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Главный акушер-гинеколог минздрава Приморья, главврач Краевого перинатального центра Татьяна Курлеева напоминает: готовиться к рождению ребенка нужно заранее. Сбалансированное питание, спорт, отказ от вредных привычек — все это лучше внедрить в жизнь за пару лет до зачатия. И обследоваться важно обоим родителям.

На всех этапах женщин сопровождают медики. Круглосуточно работает акушерский дистанционно-консультативный центр — специалисты проводят телемедицинские консультации, а при необходимости выезжают в районы. Только по профилю «Акушерство и гинекология» таких консультаций было уже больше 3,5 тысячи.

Развивается и помощь семьям, которые не могут зачать ребенка естественным путем. Объемы процедур ЭКО по полису ОМС ежегодно растут. Все это — часть национального проекта «Семья», который направлен на поддержку материнства и детства.