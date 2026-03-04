«Как из лихих 90-х»: казахстанцам стали предлагать наказать своих обидчиков за деньги

По информации телеканала, казахстанцы в соцсетях и мессенджерах заметили объявления, как будто из лихих 90-х: гражданам предлагают поквитаться с врагами и конкурентами за вознаграждение. Среди услуг — избиение «обидчика», поджог его машины или двери квартиры и даже вывоз за пределы города с последующим запугиванием. Цены — от 50 до 500 тыс. тенге. За доплату автор обещает даже снять все на видео. Подход индивидуальный и конфиденциальный.
В МВД ответили, что выявляют подобные объявления, блокируют и разыскивают авторов. «Органы внутренних дел осуществляют мониторинг интернет-пространства, выявляют и инициируют блокировку объявлений, содержащих предложения оказания противоправных и общественно опасных услуг. В отдельных случаях собранные материалы и сведения передаются в заинтересованные подразделения органов внутренних дел для дачи правовой оценки», — ответили в МВД.
Адвокат Ширин Амиргалиева предполагает, что такие объявления пишут кибермошенники. Возможно, придумали новый способ поживиться. Но даже если услуги предлагают реальные люди, то уголовное наказание грозит не только им, но и клиенту, который решится ими воспользоваться. Уголовный кодекс расценит его как организатора.
«В большинстве случаев 99% потерпевшие, ну и люди, которые пострадали от каких-то… Они же немножко тоже какое-то участие, действие совершили, что они оказались в этой ситуации. То есть немножко надо всегда помнить, что тут тоже есть какая-то часть вины твоя в этом. Поэтому не нужно перекладывать», — высказалась Амиргалиева.
Возможно, это и вправду мошенники, так как в охранных агентствах не заметили возросшего спроса на услуги телохранителей или охраны имущества. «К нам больше обращались, наверное, за личной охраной. Там, дочь куда-то сопроводить, или когда из-за границы какие-нибудь важные лица прилетают, их нужно сопроводить. А так, такого, что в связи с угрозой нужна охрана, в принципе таких обращений у нас не было», — рассказал сотрудник одного из охранных агентств.
Если вам поступают угрозы, лучше сообщить в полицию, считают специалисты охранных агентств. Квартиру можно поставить на охрану, машину — застраховать. Но в первую очередь в полиции советуют гражданам быть бдительными, критически мыслить и не поддаваться панике.