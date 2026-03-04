«Как из лихих 90-х»: казахстанцам стали предлагать наказать своих обидчиков за деньги

Возможно, это и вправду мошенники, так как в охранных агентствах не заметили возросшего спроса на услуги телохранителей или охраны имущества. «К нам больше обращались, наверное, за личной охраной. Там, дочь куда-то сопроводить, или когда из-за границы какие-нибудь важные лица прилетают, их нужно сопроводить. А так, такого, что в связи с угрозой нужна охрана, в принципе таких обращений у нас не было», — рассказал сотрудник одного из охранных агентств.