В КСИР заявили, что пытавшиеся пройти через Ормузский пролив танкеры ликвидированы

Иранские военные поразили уже десять танкеров в Ормузском проливе. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через эти воды суда. Так заявил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде, транслирует Fars.
По его данным, Ормузский пролив полностью контролируется Тегераном. Танкеры ликвидируют ракетами и беспилотниками, указал представитель ВМС КСИР.
«Проход через Ормузский пролив сейчас небезопасен, однако 10 танкеров так и не прислушались к нашим требованиям и были уничтожены», — сказал Мохаммад Акбарзаде.
В КСИР также заявили об уничтожении эсминца США. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранские военные атаковали его ракетами. Удар также нанесен по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля.