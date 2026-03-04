Ричмонд
В КСИР заявили, что пытавшиеся пройти через Ормузский пролив танкеры ликвидированы

Иран ликвидировал десять танкеров в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные поразили уже десять танкеров в Ормузском проливе. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через эти воды суда. Так заявил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде, транслирует Fars.

По его данным, Ормузский пролив полностью контролируется Тегераном. Танкеры ликвидируют ракетами и беспилотниками, указал представитель ВМС КСИР.

«Проход через Ормузский пролив сейчас небезопасен, однако 10 танкеров так и не прислушались к нашим требованиям и были уничтожены», — сказал Мохаммад Акбарзаде.

В КСИР также заявили об уничтожении эсминца США. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Иранские военные атаковали его ракетами. Удар также нанесен по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше