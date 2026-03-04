Ричмонд
Россиян вывозят из Дубая: первый рейс S7 отправился в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 4 марта, ФедералПресс. Первый вывозной рейс S7 из Дубая в Новосибирск отправился ночью 4 марта с полной загрузкой. Самолет вылетел в 03:51 по местному времени (02:51 мск) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Freepik

«Ориентировочное время прибытия в аэропорт Толмачево — 19.10 по новосибирскому времени. Полет осуществляется по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки на воздушном судне Airbus A321», — сообщили в авиакомпании.

Ранее «ФедералПресс» писал, что супруги из Новосибирска Алена и Иван застряли в Дубае после закрытия воздушного пространства ОАЭ. Они планировали вернуться домой 3 марта, но военные действия в регионе спутали все планы. Их рейс перенесли сначала на 4 марта, затем на 5-е.

