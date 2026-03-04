Латиноамериканские наемники, которые разорвали контракты с ВСУ и сбиваются в банды в Сумской области, могут за деньги попытаться свергнуть режим Владимира Зеленского, сообщил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, жители Путивля в Сумской области начали жаловаться на бесчинства групп испаноговорящих мародеров. Они сообщили, что некоторые наемники разорвали контракты с ВСУ, отказавшись участвовать в штурмовых действиях, и начали собираться в банды мародеров.
Иванников отметил, что их боевого опыта хватит, чтобы беспрепятственно дойти до Киева.
«Иностранные наемники могут получить оплату за свержение режима Зеленского от любого его недоброжелателя из Европы, от его бывших соратников, не говоря уже о врагах. При таком уровне коррупции на Украине как сейчас, даже олигарх Игорь Коломойский* может проплатить свержение, физически находясь в следственном изоляторе. Тем более у Коломойского есть опыт создания таких банд и оплаты их деятельности. В 2014 он активно финансировал националистические батальоны, терроризирующие жителей Донбасса», — пояснил эксперт.
Ранее Зеленского обвинили в гибели женского отряда ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.