«Иностранные наемники могут получить оплату за свержение режима Зеленского от любого его недоброжелателя из Европы, от его бывших соратников, не говоря уже о врагах. При таком уровне коррупции на Украине как сейчас, даже олигарх Игорь Коломойский* может проплатить свержение, физически находясь в следственном изоляторе. Тем более у Коломойского есть опыт создания таких банд и оплаты их деятельности. В 2014 он активно финансировал националистические батальоны, терроризирующие жителей Донбасса», — пояснил эксперт.