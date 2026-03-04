Холодную воду подключили в 81 доме в Бодайбо после коммунальной аварии

Специалисты обследовали три дома на улице Артема Сергеева. Все они имеют признаки аварийности. Два дома включили в программу переселения на 2028 год. Третий дом признали непригодным для проживания уже сейчас. Его расселят в 2026 году. Две семьи уже получили временное жилье, чтобы они могли жить в нормальных условиях до получения выплаты или новой квартиры.