Холодную воду подключили в 81 доме в Бодайбо после коммунальной аварии

В Бодайбо после коммунальной аварии подключили к холодной воде 81 жилой дом. В них живут 697 человек, в том числе 171 ребенок. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.
— Еще 38 домов в районе улицы Садовой полностью готовы к подаче воды. Ее планируют дать после обеда 6 марта 2026. Чтобы не нарушать работу школ, воду перекроют только после уроков на два часа. За это время специалисты сделают врезки и запустят систему по двум новым магистралям для подачи воды в другие районы города, — прокомментировал мэр Евгений Юмашев.
Специалисты обследовали три дома на улице Артема Сергеева. Все они имеют признаки аварийности. Два дома включили в программу переселения на 2028 год. Третий дом признали непригодным для проживания уже сейчас. Его расселят в 2026 году. Две семьи уже получили временное жилье, чтобы они могли жить в нормальных условиях до получения выплаты или новой квартиры.
