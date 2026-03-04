В Новосибирске появился штаб по содержанию дорог

Этот новый орган будет заниматься постановкой задач для дорожных служб, контролем их выполнения и координацией работы районных администраций и дорожных эксплуатационных управлений (ДЭУ). Как сообщили в мэрии, решения, принимаемые штабом, будут обязательными для исполнения.