В Новосибирске появился штаб по содержанию дорог

Этот новый орган будет заниматься постановкой задач для дорожных служб, контролем их выполнения и координацией работы районных администраций и дорожных эксплуатационных управлений (ДЭУ). Как сообщили в мэрии, решения, принимаемые штабом, будут обязательными для исполнения.
Председателем штаба стал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, а его заместителем — глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации Александр Стефанов. В состав штаба также вошли главы районных администраций, депутаты Горсовета и технические специалисты.
Татьяна Картавых