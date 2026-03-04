Ричмонд
В Новосибирске появился штаб по содержанию дорог

3 марта мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о создании городского штаба, который будет отвечать за содержание автомобильных дорог общего пользования.

Источник: НДН.ИНФО

Этот новый орган будет заниматься постановкой задач для дорожных служб, контролем их выполнения и координацией работы районных администраций и дорожных эксплуатационных управлений (ДЭУ). Как сообщили в мэрии, решения, принимаемые штабом, будут обязательными для исполнения.

Председателем штаба стал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, а его заместителем — глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации Александр Стефанов. В состав штаба также вошли главы районных администраций, депутаты Горсовета и технические специалисты.

Татьяна Картавых