На что нужно обратить особое внимание при покупке квартиры

Специалисты Росреестра объяснили важность умения распознавать признаки возможных проблемных сделок и предложили меры, которые помогут защититься от мошенничества и ошибок, сообщает ИА DEITA.RU.
Покупая недвижимость, необходимо учитывать, что из-за её высокой стоимости эта операция является очень ответственным шагом, требующим тщательного подхода. Важно соблюдать меры предосторожности как на этапе заключения сделки, так и после её завершения. Ведомство регистрирует уже совершённые сделки и проверяет правильность документов, предоставленных сторонами.
Но поскольку все действия на этом этапе — результат постоянной ответственности участников, каждый из них должен осознавать свою роль и не перекладывать ответственность на третьих лиц. Коротаев Артем, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Москве, подчеркнул, что высокой ответственности требуют как подготовка документов, так и выполнение обязательств, заключённых при покупке.
Эксперты советуют не пренебрегать стандартными правилами проверки перед покупкой. В первую очередь покупателю необходимо запросить у продавца актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Это поможет убедиться в нескольких ключевых моментах, таких как соответствие указанной в договоре информации фактическим данным о квартире, то есть, чтобы объект действительно есть в реестре, а его описание совпадало.
Также требуется проверить, что правообладатель и лицо, продающее имущество, являются одним и тем же человеком. Важно удостовериться, что на объекте нет обременений или ограничений, а также что предыдущие владельцы не возражали против регистрации нового собственника. Не менее важным аспектом является анализ истории переходов права собственности. Постоянное изменение владельцев за короткий промежуток времени — тревожный знак.
Коротаев советует запросить из ЕГРН сведения о переходе прав за последние два-три года. Если было более двух сделок, необходимо заниматься детальным изучением документов и выявлять причины таких перемен. Быстрый «переброс» квартиры, как правило, связан с потенциальными рисками и может быть основанием для всесторонней проверки правовых оснований сделок.
Перед покупкой важно также провести анализ репутации продавца. Используя государственные сервисы, можно проверить ИНН продавца, наличие у него исполнительных производств или судебных дел, а также сведения о его предпринимательской деятельности.
Особое значение имеет информация о возможном банкротстве — такие сделки зачастую оспариваются и могут закончиться отменой договоров. Проверить статус гражданина и его финансовое состояние можно через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
При оформлении договора купли-продажи необходимо внимательно отнестись к его содержанию. Стоимость объекта должна находиться в разумных пределах — заниженная цена или несоответствие рыночной стоимости могут послужить основанием для признания сделки недействительной.
В случае признания сделки недействительной последствия могут быть весьма негативными, например, возврат средств только по сумме, указанной в договоре, а не по рыночной стоимости. Также важно, чтобы в договоре чётко прописали все условия сделки: использовался ли материнский капитал, состоит ли продавец в браке, дееспособен ли он, есть ли ограничения по продаже
Для дополнительной защиты своего имущества собственник может обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН записи о недопустимости государственной регистрации права без его личного участия. Это создаст барьер для мошенников — документы, поданные без личного присутствия владельца (например, по доверенности), будут возвращены без рассмотрения, что значительно усложнит осуществление махинаций.