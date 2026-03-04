Экс-министр образования РФ предупредил о рисках отмены ЕГЭ

Отказ от единого государственного экзамена может привести к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и поступлению «по знакомству». Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший министр образования России, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
По его словам, если единый экзамен отменят, абитуриентам снова придется сдавать вступительные испытания отдельно в каждом вузе. Это означает поездки в разные города и дополнительные расходы.
Филиппов также отметил, что при такой системе многие начнут заранее готовиться на платных курсах при конкретных университетах или заниматься с репетиторами из этих вузов.
Кроме того, по его мнению, часть мест на популярных специальностях может распределяться через личные связи.
Он напомнил, что в среднем на одно место в российских вузах претендуют около пяти человек. При этом многие выпускники из регионов могут отказаться от попытки поступать в сильные университеты, опасаясь потратить деньги на поездку и не пройти экзамены.
В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России.
