Дело сына «крабового короля» Александра Кана рассматривают во Владивостоке

По версии следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан создал организованное преступное сообщество, которое занималось контрабандными поставками живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. В схему были вовлечены несколько компаний. Всего незаконно вывезено более трех тысяч тонн краба рыночной стоимостью свыше 2,6 миллиарда рублей. Роль Александра Кана, как считает следствие, заключалась в подписании фиктивных внешнеэкономических контрактов с заниженной стоимостью продукции, организации добычи и обеспечении сбыта краба за границей.