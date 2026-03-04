Дело сына «крабового короля» Александра Кана рассматривают во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока 3 марта приступил к слушанию уголовного дела Александра Кана — сына известного сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого в СМИ называют «крабовым королем». Первое заседание было посвящено оглашению обвинительного заключения. Александр Кан обвиняется по трем статьям: контрабанда стратегически важных биоресурсов, уклонение от таможенных платежей в особо крупном размере и участие в преступном сообществе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По версии следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан создал организованное преступное сообщество, которое занималось контрабандными поставками живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. В схему были вовлечены несколько компаний. Всего незаконно вывезено более трех тысяч тонн краба рыночной стоимостью свыше 2,6 миллиарда рублей. Роль Александра Кана, как считает следствие, заключалась в подписании фиктивных внешнеэкономических контрактов с заниженной стоимостью продукции, организации добычи и обеспечении сбыта краба за границей.
Процесс проходит в заочной форме. Ранее дело направлялось в Южно-Сахалинский городской суд, но вышестоящие инстанции передали его во Владивосток, усмотрев обстоятельства, которые могли поставить под сомнение объективность рассмотрения на Сахалине.