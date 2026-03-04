«Боялась, что меня засмеют»: как россиянка переехала в Алматы и начала учить казахский язык

«Я записала это видео в качестве извинений и рассказала российской аудитории, как говорить правильно. На тот момент мой блог был очень маленьким, но ролик “залетел”. Я была немного в шоке и впервые столкнулась с хейтом в свою сторону. И также было большое количество комментариев про то, что многие люди, приезжая из России, говорят неверно какие-либо слова, например, заменяя “а” на “о”, “е” на “э”. И мне это стало очень интересно. Как следствие, я выучила все те слова, которые россияне произносят неправильно. И пока я их учила, меня затянуло еще больше. Я выучила слова приветствия, прощания. Потом стала смотреть видеоуроки, а затем — заниматься с преподавателем», — поделилась Виктория. Не всё давалось легко, но россиянке удалось сломать психологический барьер, чтобы начать говорить с носителями языка. «Мне было жутко страшно, я боялась, что, возможно, меня засмеют или случится что-то подобное, но ничего такого не произошло. Меня, наоборот, поддержали — моя аудитория в блоге, люди, с которыми я пытаюсь поговорить в магазине, на базаре. Курьерам я тоже отвечаю именно на казахском языке. Самое сложное — убрать из головы правила русского языка, когда ты учишь казахский, потому что они отличаются. Хочется на автомате заменять буквы или говорить как-то по-другому. Мне очень сложно давались специфические звуки, но благодаря практике и тому, что я записываю видео, как я пытаюсь говорить с людьми, появились улучшения в произношении. Мне кажется, выражение “ломать язык” идеально подходит, чтобы описать то, что испытывала я. Но не всё так страшно, как кажется. Когда ты повторяешь это изо дня в день, становится легче и проще», — рассказала наша собеседница.