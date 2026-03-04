«Боялась, что меня засмеют»: как россиянка переехала в Алматы и начала учить казахский язык

Сегодня россиянка активно изучает казахский язык, снимает видео о своих успехах и открыто рассказывает о трудностях и поддержке, которую получила от казахстанцев. Сменив северную столицу соседней страны на южный казахстанский мегаполис из-за работы мужа, Виктория Юхлина не только отметила несколько плюсов, но и столкнулась с некоторыми сложностями. Как ни странно, но одной из самых неожиданных трудностей в первые месяцы жизни в Алматы стала адаптация не к новому городу, а… к местной валюте.
«В магазинах мне казалось, что всё стоит невероятно дорого. Первое время я даже не могла покупать продукты — мне было сложно перестроить свой мозг на тенге», — призналась Виктория. Сам город ей понравился — горы, природа, возможность за несколько часов оказаться на озере, каньоне или в степи покорили гостью. Кроме того, по словам девушки, после переезда в южный климат у ребенка прошла аллергия, что стало для семьи важным изменением. А вскоре Виктория заинтересовалась изучением казахского языка. Всё началось с шуточного ролика про слово «тенге», которое, как оказалось, россиянка поначалу произносила неверно.
«Я записала это видео в качестве извинений и рассказала российской аудитории, как говорить правильно. На тот момент мой блог был очень маленьким, но ролик “залетел”. Я была немного в шоке и впервые столкнулась с хейтом в свою сторону. И также было большое количество комментариев про то, что многие люди, приезжая из России, говорят неверно какие-либо слова, например, заменяя “а” на “о”, “е” на “э”. И мне это стало очень интересно. Как следствие, я выучила все те слова, которые россияне произносят неправильно. И пока я их учила, меня затянуло еще больше. Я выучила слова приветствия, прощания. Потом стала смотреть видеоуроки, а затем — заниматься с преподавателем», — поделилась Виктория. Не всё давалось легко, но россиянке удалось сломать психологический барьер, чтобы начать говорить с носителями языка. «Мне было жутко страшно, я боялась, что, возможно, меня засмеют или случится что-то подобное, но ничего такого не произошло. Меня, наоборот, поддержали — моя аудитория в блоге, люди, с которыми я пытаюсь поговорить в магазине, на базаре. Курьерам я тоже отвечаю именно на казахском языке. Самое сложное — убрать из головы правила русского языка, когда ты учишь казахский, потому что они отличаются. Хочется на автомате заменять буквы или говорить как-то по-другому. Мне очень сложно давались специфические звуки, но благодаря практике и тому, что я записываю видео, как я пытаюсь говорить с людьми, появились улучшения в произношении. Мне кажется, выражение “ломать язык” идеально подходит, чтобы описать то, что испытывала я. Но не всё так страшно, как кажется. Когда ты повторяешь это изо дня в день, становится легче и проще», — рассказала наша собеседница.
Чтобы не зубрить слова, а внедрять их в свою речь более осмысленно, Виктория использует их в повседневной жизни. В видеороликах она старается вставить какое-либо казахское слово в свою речь. А если уверена в значении той или иной фразы, то озвучивает ее, не боясь. Помимо этого, слова на казахском языке девушка использует и в общении со своей семьей, чтобы не только практиковаться самостоятельно, но и привлекать к этому родных. «Я занимаюсь дважды в неделю с преподавателем, также мне помогает чат GPT с предложениями. Я скачала себе приложения, где можно учить слова, и там я тоже их запоминаю, проговариваю, прослушиваю и заучиваю. Также я настроила Алису, чтобы она говорила на русском и на казахском языках, с ней я тоже могу поговорить. В повседневной жизни я стараюсь применять знания, когда я иду на базар — здороваюсь, прощаюсь, благодарю. Озвучиваю на казахском, какие мне нужны продукты, овощи, фрукты. Если что-то не помню, то добавляю на русском. С детьми мы тоже можем что-то обсудить — они изучают язык в детсаду и рассказывают, что выучили на уроках», — сообщила Виктория. Немалую роль в успехах девушки сыграла поддержка окружающих. Подписчики в блоге предлагали ей помочь в языковой практике, а те, с кем Виктория разговаривала на казахском, всегда отвечали тем же. Никто не пытался смеяться или подшучивать над ней, а одна женщина на базаре похвалила ее, сказав, что Виктория всё делает правильно. Это растрогало девушку до слез, признается она, ведь услышать такие слова было приятно и ценно.
«В блоге я получаю огромную поддержку и советы, потому что, даже если я говорю с ошибкой, то не вижу в этом ничего страшного — я же только учу язык. Но люди в ответ мне пишут, что я то и то сказала неверно — и такие поправки тоже помогают в изучении. Сейчас для меня самая большая сложность — это то, что у меня маленькая база слов и я не могу до конца сформулировать предложение или понять, что мне говорят. А когда на казахском говорят быстро, я не всегда могу уловить суть. Очень сложно даются окончания, множественное число. Но я думаю, что это всё придет со временем», — поделилась россиянка. Она отмечает, что уже видит свой прогресс за пять месяцев обучения языку. Это подтверждают и подписчики, ведь девушка стала лучше произносить те или иные звуки и слова.
«Тем людям, кто только планирует учить казахский, я хочу сказать — не надо бояться практиковать, говорить. Даже если вы скажете с ошибкой, носитель языка вас поймет. Вряд ли кто-то будет высмеивать. Но даже если такое произойдет, не обращайте на это внимания. Потому что люди всегда поддержат и помогут. Если ты знаешь, как поздороваться, попрощаться, поблагодарить, и будешь добавлять в свою речь хотя бы базовые слова, это очень поможет придать некую уверенность в себе. Также я советую смотреть видео в соцсетях, где казахи рассказывают о жизни, о значении слов; и общаться с носителями языка. Только тогда можно до конца всё понять, принять и почувствовать», — заключила Виктория.