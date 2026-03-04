Под Омском нашли смертельно опасную инфекцию, из-за которой жгут скот

На животноводческой ферме вблизи деревни Травкино Омского района выявлены случаи заболевания животных пастереллезом крупного рогатого скота.
Из-за этого в эпизоотическом очаге и близлежащих населенных пунктах вводится карантин, срок которого не установлен. Ограничительные мероприятия будут действовать до принятия решения об их отмене.
На время карантина запрещаются посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных с признаками пастереллеза, мечение, перегруппировка животных, вывоз молока и молочных продуктов без термической обработки. Действуют и некоторые другие ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции.
Отметим, по данным Управления ветеринарии Брянской области, пастереллез крупного рогатого скота — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, которое буквально за несколько дней приводит к смерти коровы. При этом болезнь распространяется на большую часть других домашних животных, птиц и человека.
Попадая в организм животного, бактерии размножаются очень быстро, из-за чего развиваются второстепенные болезни, которые вызывают смерть.
Заражение коров может произойти воздушно-капельным путем, через грунт, подстилку, с водой и едой, через укус насекомого, а также от здоровой коровы, которая переболела этим заболеванием, но является носителем.
Напомним, в феврале инфекцию уже выявляли в селе Троицкое Омского района и в деревнях Миролюбовка и Новоалександровка Москаленского района. После этого, в частности, в Миролюбовке из-за инфекции массово сжигали коров.