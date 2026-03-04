В РФ сократят количество «неженских» профессий: сейчас в перечень входит 100 позиций

В России намерены пересмотреть перечень «неженских» профессий. Сейчас число запрещённых для указанных лиц специальностей составляет 100 позиций. Список планируют сократить к декабрю 2027 года. Так пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В материалах сказано, что изменения затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Планируется провести анализ рисков для работников на так называемых «запрещенных» местах. Ведомства изучат влияние вредных факторов на здоровье женщин.
Сейчас россиянкам запрещено исполнять некоторые обязанности в химической, металлургической и нефтегазовой отраслях. Кроме того, это касается текстильной и пищевой промышленностей.
В Госдуме также призвали выделить дополнительные средства женщинам-труженицам. В честь 8 Марта депутаты предложили премировать работающих россиянок. В стране по-прежнему существует разница средних зарплат мужчин и женщин.