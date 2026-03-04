Ссора с сестрой в Хабаровском крае закончилась убийством

В Хабаровском крае житель Комсомольского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сестры, сообщает Хабаровский следком.
По версии следствия, 18 февраля 2025 года 36-летний мужчина распивал спиртное вместе с родственницей в поселке Молодежный. В ходе воспоминаний о старых обидах между ними возникла ссора, в результате которой обвиняемый схватил нож и нанес сестре удар в спину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.