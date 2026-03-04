Ричмонд
Россиянам напомнили о штрафе за вонь из квартиры: вот сколько он может составить

Доцент Леонова: за неприятный запах из жилья могут оштрафовать на 20 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

За исходящий из квартиры неприятный запах россиян могут оштрафовать, сумма штрафа составит до 20 тысяч рублей. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Эксперт указала, что зловоние может исходить из жилья из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, например, если хозяева не убираются в квартире, не вовремя выносят мусор или не соблюдают требования содержания животных.

«За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей», — сказала Леонова РИА Новости, уточнив, что для юридических лиц в таком случае штраф составит 10−20 тысяч рублей.

Напомним, штраф за оскорбления в сети интернет (сообщения либо комментарии) может достигать 700 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за навязывание товаров и дополнительных услуг.

Также сообщалось, что за громкую уборку квартиры вечером можно получить штраф до 5 тыс. рублей.