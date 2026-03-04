Россиянам напомнили о штрафе за вонь из квартиры: вот сколько он может составить

За исходящий из квартиры неприятный запах россиян могут оштрафовать, сумма штрафа составит до 20 тысяч рублей. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.