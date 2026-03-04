Мэрия Владивостока выбрала проектировщика четвёртого детсада на Патрокле

Администрация Владивостока определилась с проектировщиком четвёртого детского сада в микрорайоне Патрокл: документацию для сада на 320 мест подготовит хабаровское ООО «Центральный проектный институт № 17» за 20,7 млн рублей.
Как сообщили Новости VL.ru со ссылкой на данные системы госзакупок, подрядчику на работы отводится 280 дней с момента подписания контракта. За это время компания должна провести инженерные изыскания и выдать полный комплект проектно-сметной документации, включая благоустройство.
Начальная цена аукциона составляла 35 млн рублей, победитель снизил её примерно до 59%. По данным сервисов, «Центральный проектный институт № 17» зарегистрирован в Хабаровске в 2015 году, специализируется на проектировании и инженерных изысканиях и имеет десятки госконтрактов в разных регионах. В Приморском крае этот контракт станет для компании первым.
Будущий детский сад разместят на участке рядом с недостроенной школой и многоэтажками в Патрокле. В трёхэтажном здании должны разместиться 16 групп на 320 детей от года до семи лет. Детсад оснастят игровыми, спальнями, санузлами и буфетами, а также залами для музыки и физкультуры, пищеблоком, медблоком, служебными помещениями и постом охраны. Штат сада рассчитан на 76 сотрудников, включая педагогический и обслуживающий персонал.
Сейчас в микрорайоне Патрокл работают два муниципальных детсада на 240 мест каждый на Архангельской, 25, и Сочинской, 14. В доме на Сочинской, 17 в 2026 году намерены открыть сад на 90 мест — новое дошкольное учреждение на 320 мест должно стать четвёртым и самым крупным в микрорайоне.