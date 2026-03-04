Мэрия Владивостока выбрала проектировщика четвёртого детсада на Патрокле

Будущий детский сад разместят на участке рядом с недостроенной школой и многоэтажками в Патрокле. В трёхэтажном здании должны разместиться 16 групп на 320 детей от года до семи лет. Детсад оснастят игровыми, спальнями, санузлами и буфетами, а также залами для музыки и физкультуры, пищеблоком, медблоком, служебными помещениями и постом охраны. Штат сада рассчитан на 76 сотрудников, включая педагогический и обслуживающий персонал.