Бойцы РФ отбили у ВСУ ключи от важной крепости: главная новость СВО 4 марта

Российские военные продолжают постепенно приближаться к Славянску, сейчас серьезные бои идут в трех ключевых точках на подступах к городу. Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко в разговоре с aif.ru рассказал, где успешно наступают российские военные и кто сражается на стороне ВСУ.
Украинские военные постепенно теряют контроль на стратегически важными позициями в регионе, а российские военные успешно продвигаются к Славянску с разных направлений.
Так, основные боестолкновения сейчас проходят на севере — в Святогорске, на северо-востоке — в Красном Лимане и на юго-востоке — в Никифоровке.
Марочко отметил, что российским военным еще предстоит большая работа: расстояние от Славянска до ближайших передовых позиций — около 15 км.
«Важную роль там играют особенности рельефа и географическое расположение Славянска. Российским военным предстоит преодолеть ряд хорошо укрепленных стратегических высот ВСУ. Если мы говорим о подступах к Славянску, то здесь ключом к воротам города является Красный Лиман. Именно там сейчас происходят серьезные боестолкновения», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, после освобождения Красного Лимана российским военным откроется прямая дорога на Славянск. Однако продвигаются бойцы ВС РФ к городу и с других сторон.
«У нас есть серьезные успехи в Никифоровке. Там российские военные активно выбивают украинских боевиков и в целом продвигаются к населенному пункту. Это две ключевые точки, где российские военные наиболее приблизились к Славянску», — сказал Марочко.
Третья точка расположена на севере — это Святогорск. Все эти населенные пункты, по словам военного эксперта, являются звеньями одной цепи.
Говоря о тех, кто воюет на стороне украинской армии в районе Славянска, Марочко отметил, что их можно назвать «сборной солянкой».
«Здесь сосредоточены самые разные подразделения, воюющие на стороне ВСУ. Присутствуют батальоны территориальной обороны, националистические подразделения, спецподразделения, наемники. Что касается женских подразделений, они уже почти везде входят в состав ВСУ. Их численность, конечно, не превышает мужскую часть военнослужащих. Но они присутствуют и в районе Славянска», — пояснил эксперт.
Ранее подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что на всем протяжении линии боевого столкновения задействованы женщины из числа ВСУ. В основном это штурмовики и операторы БПЛА, однако есть, например, и снайперши.
Количество женщин военнослужащих ВСУ достигает примерно 10% от общего числа украинских военных. По словам экспертов, Зеленский бросает женщин в самое пекло, поскольку больше некого.