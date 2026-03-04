В ОП предложили ввести в аэропортах обязательное сопровождение многодетных семей

Он отметил, что в ближайшее время это предложение от Общественной палаты будет направлено в Минтранс. «Письмо с предложением оформляется и будет направлено в Минтранс. Это очень важно, так как передвижение по аэропорту, особенно с маленькими детьми, колясками, багажом — это целое испытание. При прохождении контроля безопасности, регистрации, сдаче багажа, пограничного контроля возникает много бытовых моментов, а при задержках рейсов тем более», — сказал Гриб.