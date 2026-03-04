В ОП предложили ввести в аэропортах обязательное сопровождение многодетных семей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сервис сопровождения многодетных семей от входа в аэропорт до трапа самолета необходимо ввести в российских авиагаванях. Соответствующее предложение будет направлено в Минтранс РФ, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Есть предложение закрепить в федеральных авиационных правилах введение специального сопровождения многодетных семей в аэропортах от входа в здание авиагавани до трапа самолета», — сказал Гриб.
По его словам, одна из крупнейших авиакомпаний страны поддержала эту идею общественников. «Но такой сервис должен быть обязательно для всех и опция должна быть предусмотрена в заказе онлайн при покупке авиабилетов», — уточнил Гриб.
Он отметил, что в ближайшее время это предложение от Общественной палаты будет направлено в Минтранс. «Письмо с предложением оформляется и будет направлено в Минтранс. Это очень важно, так как передвижение по аэропорту, особенно с маленькими детьми, колясками, багажом — это целое испытание. При прохождении контроля безопасности, регистрации, сдаче багажа, пограничного контроля возникает много бытовых моментов, а при задержках рейсов тем более», — сказал Гриб.