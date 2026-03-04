Солнце выбросило протуберанец размером в три расстояния от Земли до Луны: как это скажется на людях

В январе в ИКИ РАН сообщили, что крупный активный центр Солнца поворачивается в сторону Земли. Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку, произошедшую на обратной стороне Солнца. Рост излучения был зарегистрирован ночью и достиг уровня M3.3. Это первая вспышка M-класса в 2026 году и самое мощное солнечное событие с начала года.