Солнце выбросило протуберанец размером в три расстояния от Земли до Луны: как это скажется на людях

На Солнце зафиксирован выброс гигантского протуберанца размером более миллиона километров, который направлен на северный полюс звезды. Однако, несмотря на размеры, ни на одну планету, включая Землю, он влияния не окажет. Об этом в Telegram-канале сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны», — говорится в публикации.
Ученые напомнили, что массовые выбросы гигантских протуберанцев — вещь не уникальная. Периодами они наблюдались и в прошлом году. Последнее такое явление исследователи фиксировали в ноябре.
Также в публикации добавили, что у крупных протуберанцев плотная плазма и сильные магнитные поля. Именно поэтому для космической погоды они представляют риск высокой опасности. Успокаивает в этом случае то, прямые попадания за Землю подобных протуберанцев крайне редки.
Вот и последний протуберанец, подчеркнули ученые, улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет.
«Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет», — заверили исследователи.
