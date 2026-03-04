Ричмонд
Китайские военные обозначили «уроки», которые можно вынести из операции против Ирана

НОАК извлекла пять уроков на основе анализа операции США и Израиля в Иране.

Источник: Комсомольская правда

В Китае обозначили несколько главных тезисов, вынесенных из военной операции США и Израиля против Ирана. По мнению представителей Народно-освободительной армии КНР, таких «уроков» пять. НОАК перечислила их в соцсети Х.

Как объяснили представители китайской армии, выводы приведены на основе анализа действий Израиля и США. Первый тезис — наиболее смертоносной угрозой является «враг внутри» государства.

«Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — перечислили в НОАК.

Как пишет Strategic Culture, американцы и израильтяне недооценили силы Ирана. В первую очередь, операция пошла не по плану из-за перекрытия Тегераном Ормузского канала.

