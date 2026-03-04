Китайские военные обозначили «уроки», которые можно вынести из операции против Ирана

Как объяснили представители китайской армии, выводы приведены на основе анализа действий Израиля и США. Первый тезис — наиболее смертоносной угрозой является «враг внутри» государства.
«Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — перечислили в НОАК.
Как пишет Strategic Culture, американцы и израильтяне недооценили силы Ирана. В первую очередь, операция пошла не по плану из-за перекрытия Тегераном Ормузского канала.
